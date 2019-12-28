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Pancar Bedelleri ödeniyor

KAYSERİ Şeker, yeni yıl öncesinde Kayseri ve Boğazlıyan bölgesindeki pancar üreticilerine 314 milyon lira ödeme yapacak.

Pancar Bedelleri ödeniyor

KAYSERİ Şeker, yeni yıl öncesinde Kayseri ve Boğazlıyan bölgesindeki pancar üreticilerine 314 milyon lira ödeme yapacak.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Pancar Bedelleri ödeniyor

30 Aralık’ta sona erecek ödemelerin ilk gününde Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Çandır bölge çiftçilerinin pancar bedelleri ödendi. Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Bugün bizim için mutluluk günlerimizin den bir gün. Çiftçimizin bu soğuk günde gönlünü şenlendiriyoruz işin doğrusu. Alın terinin karşılığını helal kazançlarının karşılığını neredeyse alın teri kurumadan ödüyoruz. Daha Kayseri Şeker Fabrikası kampanyasını bitireli 2 gün oldu.  Turhal Fabrikamızda kampanya devam ediyor. Böyle bir kampanyanın devam ettiği bir ortamda,  pancar bedelini ödeme gücünü sadece Kayseri Şeker Fabrikası gösteriyor. Bu mutluluğu çiftçimizle beraber yaşıyoruz, bunu yaşamaya geldik’’ dedi.

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Pancar Bedelleri ödeniyor
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