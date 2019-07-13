Palto affetmedi

Jandarma ekiplerince Sorgun’a bağlı Dişli Köyü’nde işletmeciliğini M.U. adlı şüphelinin yaptığı işyerinde uyuşturucu bulunduğu duyumu alındı.

Olayla ilgili adli makamlardan alınan izinler neticesinde, ekipler şüphelinin işyerinde Palto adlı köpeğin de katılımıyla arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalar neticesinde işyerinde bin 528 gram kubar esrar, 34 kök sökülmüş, kurumaya bırakılmış kevenir, 404 dikili kenevir, 130 gram Hint kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

