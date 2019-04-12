Palto affetmedi

Narkotik arama köpeği Palto araç içerisinde yaptığı arama neticesinde toz halde esrar maddesi yakaladı. Jandarma ekipleri Kırıkkale’den yola çıkan ve içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu bir ticari taksinin Yerköy’e gelerek uyuşturucu madde satacakları duyumunu aldı. Olay ile ilgili adli makamlardan alınan izinler neticesinde, şüpheli araç Yerköy ilçesi Akpınar Köyü mevkiinde durduruldu. Narkotik köpeği Palto, yaptığı arama neticesinde araç içerisinde 100 gram toz halde esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan Y.Z.Ü, M.D, N.K ve A.E isimli 4 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere yakalanarak gözaltına alındı.