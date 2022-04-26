Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Palancıoğlu’na ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ile federasyon yöneticileri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 

26 Nisan 2022 Salı 00:30
Palancıoğlu’na ziyaret

Başkan ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ile gerek çalışmaları ve gerekse de karşılıklı yapılabilecek çalışmalar hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Kayserimizi en üst seviyeye getirmek için belediyeler ve STK'lar ile birlik ve uyum içinde elimizden geleni yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile şehrin dinamikleri ile herkes üzerine düşeni yaparsa, uyum içerisinde hem şehrimizi, hem ülkemizi kalkındırırız. Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte şehrimizi ve Melikgazi'mizi daha ileriye taşımak için istişareler yapmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak sivil toplum kuruluşlarımızla olan istişarelerimizi önemsiyoruz. Bu çerçevede nazik ziyaretleri için Başkan Mustafa Özcan ile federasyon yöneticilerine teşekkür eder, federasyon yönetimine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.•iha•
 

Anahtar Kelimeler:
Palancıoğlu’na ZiyaretKayseriKayseri Yozgatlılar FederasyonuMustafa ÖzcanMelikgazi Belediye BaşkanıDr. Mustafa PalancıoğluYozgatIlerigazetesiHaber26NişanSalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Engelsiz Cami-Engelsiz ibadet
Engelsiz Cami-Engelsiz ibadet
Şefaatli’de iftar
Şefaatli’de iftar
Güvenlik güçlerine teşekkür
Güvenlik güçlerine teşekkür
Birlik ve beraberlik iftarı
Birlik ve beraberlik iftarı
Oktay’dan sert tepki
Oktay’dan sert tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim