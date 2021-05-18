Paketleme tesisine ORAN desteği

TÜRKİYE’nin en kaliteli salep bitkisinin ormanlık alanlarında doğal olarak yetişip, ciddi bir pazara sahip olan Akdağmadeni ilçesinde, salep ile birlikte ilçede yetişen diğer aromatik bitkilerin işlenip, paketlenmesine yönelik proje hazırlandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) projeyi uygun bularak, mali destek vermek üzere protokol imzaladı. Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından hazırlanıp, mali destek için ORAN’a başvurusu yapılan ‘’Akdağmadeni Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi’ projesine 525 Bin lira mali destek verilecek. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede yetişen doğal salep ile birlikte diğer üretimi yapılan her türlü ürünün işlenip, paketleyerek markalaşması, ekonomik değerinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında, yöresel ürünlerin standartlara ve belirlenen sağlık koşullarına uygun şekilde hazırlanıp, paketlenerek, pazara sunulacağını kaydetti. Yalçın, imcede ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen salep bitkisini tarla koşullarında da yetiştirmeye başladıklarını hatırlattı. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Salebi başta olmak üzere ilçemizde projemize katılmak isteyen ev hanımlarımızın üreteceği ürünleri ekonomik bir değer haline getirerek satışını yapacak ve ev hanımlarımıza yeni bir kazanç kapısı açacağız. Toplam tesis maliyeti yaklaşık 1 Milyon lirayı bulan ve Oran Kalkınma Ajansı tarafından 525 Bin lira destek almaya hak kazandığımız tesisimiz içerisinde son sistem tam otomatik bir paketleme ünitesi ve bir adet büyük, bir adet orta düzeyde iki değirmen olacaktır’’ dedi. Altyapı ve üst yapıda yaptıkları çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini bildiren Yalçın, diğer taraftan da istihdam sağlayacak, üretime yönelik projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini anlattı. Yalçın, ‘’Yıllardır istenilen özlenen ama hayata geçirilemeyen Akdağmadeni yöresel lezzetlerinin ve değerlerinin bir marka adı altında satışının yapılması böylelikle hem vatandaşlarımızın kazanması hem de ilçemizin tanıtılması hayalini de gerçeğe dönüştürmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz’’ diye konuştu. Akdağmadeni ilçesinde kurulacak tesisle ilgili verilecek mali destek protokolüne Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci imza attı. •Mehmet Doğan•