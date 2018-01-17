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Pahalılığı çözecek mi?

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan TOKİ ile birlikte yapacakları 700 konutluk ‘Yeni Yozgat Projesi’nin bu yıl başlayacağını duyurdu.

Pahalılığı çözecek mi?

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan TOKİ ile birlikte yapacakları 700 konutluk ‘Yeni Yozgat Projesi’nin bu yıl başlayacağını duyurdu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Pahalılığı çözecek mi?

Yozgatlı vatandaşlar ise belediye ve TOKİ’ye yapılacak 700 konutluk projenin, Yozgat’ta ciddi artış gösteren konut fiyatlarına etki edip etmeyeceğini sordu.
Önceki yıllarda dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olması için projeler geliştiren TOKİ, Yozgat’ta artan yüksek konut fiyatlarıyla birlikte yeniden dar ve orta gelirli vatandaşların umudu oldu. 
Yozgat Belediyesi’nin eski sanayi içerisine TOKİ marifetiyle inşa edilen konutların, yaklaşık 300 bin lira civarında satışa sunulması da dar ve orta gelire sahip Yozgatlı vatandaşların ev alma ihtimalini ortadan kaldırmıştı.
Konut satış fiyatlarında İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerle yarışmayı devam ettiren Yozgat’ta belediye tarafından yaptırılacak 700 konutluk TOKİ projesinin yüksek konut fiyat sorununu çözüp, çözmeyeceği vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

Son Güncelleme: 16.01.2018 18:10
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