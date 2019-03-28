ÖZÜR VE DÜZELTME

GAZETEMİZİN bugünkü nüshasında, birinci sayfadan yayınladığımız ‘Hazırlıklar tamam’ başlıklı haberimizde görsel olarak verilen oy pusulasında, sehven adaylar tarafından paylaşılan pusulalardan birisi kullanılmıştır.

İleri Gazetesi olarak, seçim çalışmaları süresince tüm adaylara, siyasi partilere aynı mesafede durmayı ilke edinerek, hiçbir adayı diğerinden ayırt etmeksizin seçim çalışmalarına yer verme gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz.

Bu hassasiyetimize rağmen, bazen elimizde olmayan, dikkatimizden kaçan yanlışlıklar da yaşanmaktadır. Tıpkı, bugün yayınladığımız oy pusulası örneği gibi. Yapmış olduğumuz bu yanlışlıktan ötürü, sorumluluğunu yüklendiğim İleri Gazetesi adına tüm okurlarımızdan özür dileyerek, sehven de olsa yapmış olduğumuz hatadan ötürü tüm siyasi partilerden ve belediye başkan adaylarımızdan özür diliyorum.

Seyfi Çelikkaya

İleri Gazetesi

Sorumlu Yazıişleri Müdürü