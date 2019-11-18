Öztürk’e ziyaret

İleri Gazetesi Yazı İşleri eski Müdürü, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi, hemşehrimiz Saygı Öztürk’ün ülke gündemine oturan 22’nci eseri ‘Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü’ kitabının başarısından dolayı tebrik eden Kayhan, Öztürk’ün yeni kitabının bir hafta gibi kısa bir sürede 17 baskı yaptığını hatırlattı.

Kayhan, “Saygı Öztürk, birlikte çalışma imkanı bulduğumuz, Yozgat’ın yetiştirdiği çok değerli bir araştırmacı gazetecidir. İleri Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemden sonra Ankara’da ulusal gazetelerde görevler alan Öztürk ile bağlarımız hiç kopmadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere 30’un üzerinde meslek kuruluşundan ödüller alan Öztürk’ün kitapları ülke gündemine oturuyor. 22’nci eseri olan “Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü” kitabı bir hafta gibi kısa bir süre içinde 17’nci baskısını yaptı. Bu Saygı abim için bir rekor, bizim için gurur kaynağıdır. Bundan sonraki çalışmalarında değerli abime başarılar diliyorum” dedi.

İleri gazetesi yazarı, iş insanı Salim Taşçı da Öztürk’ü tebrik etti.

Taşçı, “Saygı Öztürk hemşerim olduğu gibi aynı zamanda kardeşimdir. Devletin Derinliklerinde isimli ilk kitabını yayınlamaya karar verdiğinde ki heyecanını hiç unutmuyorum. Bugün 22. Kitabını kutluyoruz ne mutlu. 23. Kitabını da heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

Mükremin Kayhan ve Salim Taşçı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Saygı Öztürk, gazetecilik mesleğine ilk adımı merhum Nazım Kayhan’ın sahibi olduğu Yerköy Gazetesinde attığını, bir dönem Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunduğunu, İleri Gazetesi’nin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kayhan ve Taşçı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Öztürk, Yozgatlı hemşerilerinin desteğini her zaman arkasında hissettiğini ifade etti ve çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini, yeni projelerin yolda olduğu müjdesini verdi.

