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ÖZLENEN TABLO

YOZGAT Valiliği Fuaye Salonu’nda objektiflere yansıyan tablo, vatandaşları da mutlu etti.

ÖZLENEN TABLO

YOZGAT Valiliği Fuaye Salonu’nda objektiflere yansıyan tablo, vatandaşları da mutlu etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
73 Okunma
ÖZLENEN TABLO

Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ali Keven, Ethem Sedef ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Yunus Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürlerinin bir araya gelmesiyle oluşan tablo halkı umutlandırdı.

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