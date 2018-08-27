ÖZLENEN TABLO

Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ali Keven, Ethem Sedef ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Yunus Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürlerinin bir araya gelmesiyle oluşan tablo halkı umutlandırdı.