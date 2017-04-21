Özkan'a prestijli ödül

Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı akademisyenlerden Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’a Barış Dünyası Uluslararası Birlik vakfı tarafından “Bilim Lideri “ ödülü verildi.

8 Nisan’da günü Kazakistan’ın Almatı şehrinde ülkenin seçkin bilim adamlarının katıldığı törende Kazakistan’ın en prestijli ödülleri dağıtıldı. Törende Yozgatlı hemşerimiz Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’a Kazakistan ve Türkiye Devletleri arasındaki çalışmalarından dolayı “Bilim Lideri” ödülü verildi.

ÖDÜLÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAZAKİSTAN TEMSİLCİSİ VERDİ

Her yıl farklı ülkelerde olduğu gibi Kazakistan’da da gerçekleşen bilim ödülleri töreni Kazakistan için önemli gün olan Nevruz Bayramı’nda düzenleniyordu. Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’ın yoğun programından dolayı Mart ayında yapılması gereken Nevruz etkinlikleri 8 Nisan gününe ertelendi. Törene ülke genelindeki üniversitelerden birçok seçkin akademisyen katıldı. Bu yıl yapılan ödül töreninde “Bilim Lideri” ödülüne layık görülen hemşerimiz Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’a, Birleşmiş Milletler Kazakistan Temsilciği İnsan Hakları Komitesi Başkanı, Kazakistan ve Avrasya Yazarlar Komitesi Üyesi Tümgeneral Prof. A.A. Nurmanov tarafından verildi.

İKİ ÜLKE AÇISINDAN ANLAMLI ÖDÜL

Ödül takdiminde Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’ın başarılı çalışmalarından övgü ile bahseden Nurmanov şunları söyledi; “Kıymetli Ali RafetÖzkan, Kazakistan ve Türkiye Devletleri arasındaki dostluğu ve üniversitelerimiz arasındaki işbirliklerini geliştirme için gösterdiğiniz gayretleriniz, gençlerimizin kaliteli eğitim almaları ve terbiyeli yetişmeleri doğrultusundaki çabalarınız ve de Türk Kültürü hakkındaki bilimsel yayınlarınızla, Sosyal Bilimler alanındaki katkılarınızdan dolayı vakfımızın 30 kişiden oluşan Dini İlimler ve Sosyal Bilimler Komisyonunun oy birliği ile aldığı kararı ile Barış Dünyası Uluslararası Birlik Vakfı “Bilim Lideri” ödülüne layık görüldünüz. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyor, iki ülke arasında kurmuş olduğunuz dostluk ve işbirliği köprüsünün devamlılığını diliyorum. ”

Tören Birleşmiş Milletler Kazakistan Temsilcisi Prof. Nurmanov’un Prof.Dr. Ali Rafet Özkan’a ödülünü vermesi ve akabinde yapılan Nevruz Bayramı gösterileri ile sona erdi.

Kazakistan’da düzenlenen törende Özkan’a ödülü , Birleşmiş Milletler Kazakistan Temsilciği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Kazakistan ve Avrasya Yazarlar Komitesi Üyesi Tümgeneral Prof. A.A. Nurmanov tarafından verildi.