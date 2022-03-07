ÖZHASEKİ’YE ZİYARET

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yapılan ziyaret beni oldukça mutlu etti. Bir taraftan hem arkadaşlarımızı görmüş olmanın sevinci ve mutluluğu var bir taraftan da yıllardır Kayseri’de barış içerisinde yaşadığımız bir toplumu temsil eden insanların olgun ve üstlerine düşen sorumluluk neticesinde doğru davranışlar yaparak sürdürdükleri mücadele ile buraya gelen arkadaşlarımızı takdir etmenin sevinci var içerimizde. Kayseri olarak bizler göç alan bir toplumuz. 1994 yılında belediye başkanı olduğumda 179 bin nüfuslu Melikgazi, 240 bin nüfuslu Kocasinan vardı. Yaklaşık 400 bin civarında bir nüfus vardı. Ama şimdi 1 milyon 250 bin nüfus merkezde oturuyor. Bunun bir kısmı kendi ilçelerinden aldığı göçler bir kısmı nüfusun artışıdır ama bir kısmı da elbette ki çevre illerimizden aldığımız göçlerdir. En çok yakın illerimizden göç alıyoruz o illerde bizim medar-ı iftarımız olan illerdir. Kendimizden asla ayrı görmediğimiz iller. Çok çatışmacı bir üsluptan göç almıyoruz bu Kayseri için son derece sevindirici. Çatışmacı bir üslup bir şehre giderse kavgalar bitmiyor o şehirde huzur olmuyor birlik olmuyor. Onların temsilcileri de bu işi kaşıyorlar ve ülkeye de iyilik etmiyorlar. Kayserimizde gerek Yozgat’ımızdan, Sivas’tan, Nevşehir’den, Kırşehir’den, Niğde’den, Kahramanmaraş’tan epeyce bir hemşerimiz gelmişler. Onlarca yıldır beraber yaşıyoruz en ufacık bir sıkıntı dahi yok. Kayseri’de böyle bir hoşgörü ve nezaket ortamının sağlanmasında da elbette ki temsil eden arkadaşlarımızın büyük payı var. Ondan dolayı da kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah razı olsun Allah emeklerini zayi etmesin. Bu tür dernekler bir şehrin ismini yaşatmaktan ziyade yardımlaşma derneğidir. Fakiri fukarasını gözetir onlara sahip çıkar bu çok önemli. Bunu başka şehir derneği olarak yapan arkadaşlarda böyle görüyor Kayseri’de. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Kayseri’de hep beraber barış içerisinde yaşıyoruz. Allah bu huzurumuzu bozdurmasın. Bozmak isteyen insanlara da fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise,” Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yaşamaya devam ediyoruz ve bu şekilde de yaşamaya devam edeceğiz. Yıllardır da bu hep böyle oldu. Ticaret köprüleri oluşturduk, aynı zamanda birçok iş koluna ait çalışanlarımız Kayseri’de mevcut. Tabi ki federasyon ve derneklerin görevi kendi örf ve adetlerini yaşadıkları şehirde yaşatmak ve bu şekilde yaşamlarını sürdürmek. Bizde bu görevleri üstlendik. Bu görevleri yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de söylediği gibi 1994 yılında belediye başkanı seçilmenizle birlikte belediye başkanlığı görevini bırakana kadar ki sürede STK’lara derneklere yakın ilgi ve alakanızı onlarla birlikte istişare içinde olduğunuzu biliyoruz. İnşallah bizlerde ülkemiz için Kayser’imiz için ve doğduğumuz şehir Yozgat’ımız için neler yapabiliriz kaygısı içerisindeyiz. İnşallah sizin tavsiye ve önerilerinizde bizleri en iyi noktaya getirecektir. Bu anlamda sizin desteklerinizi hep hissetmek istiyoruz. Ziyaretimizde de amacımız buydu. Sizlerin bizleri ziyaretlerinizle bizlerde sizleri ziyaret etmek istedik. Bundan sonraki süreçte inşallah bizlere tavsiyeleriniz olursa bunları kulağımıza küpe olarak aklımızda bir fikir olarak önümüzdeki yol haritasını çizmek kaydıyla sizlerin tavsiyelerini bekliyoruz. Bu anlamda bir kez daha şahsım, yönetim kurulum adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

