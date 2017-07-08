Özgür fuar

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen “İşyurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı ile Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışı düzenlenen törenlerle yapıldı. İlk tören sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, HSK Üyeleri, bakanlık yetkilileri, daire müdürleri ve yargı mensuplarının katıldığı açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İşyurtları Fuarı’nın önemine işaret etti.

VALİLİĞİNİN İLK AYIYDI

Daha sonra kürsüye gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, fuarın ilkinin açılışını geçtiğimiz yıl valilinin ilk ayında yapıldığını hatırlatarak; “O gün nereden bilirdik 15 Temmuz ihanet girişiminin planlandığını. O gün ihanet içerisine girenlere karşı hep birlikte dik durduk. Allah’a şükürler olsun bu yıl Yozgat’ta fuarımızın ikincisini açtık” diye konuştu.

BOZDAĞ GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasında gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirdi.

Bakan Bozdağ, “Biz Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, Amerika’da ve başka ülkelerde ceza infaz kurumlarının nasıl olduğunu ve nasıl işletildiğini çok iyi biliyoruz. Ne Almanya’nın, ne Amerika’nın ne de başka bir batı ülkesinin ceza infaz kurumları ve infaz uygulamaları olumluluk, insan onuruna yakışırlık, insan haklarına uygunluk bakımından Türkiye ceza infaz kurumları ile mukayese dahi edilemez. Türkiye ceza ve infaz kurumlarında kötü muamele yoktur ve işkence yoktur. Bunun aksini söyleyenler bilerek iftira ediyorlar ya da olayları çarptırarak başkalarını aldatmaya çalışıyorlar. Bize karşı adil ve objektif olmalarını istiyoruz ama maalesef adil ve objektif davranmıyorlar. Türkiye de asılsız olan şeyleri söyleyenlere bakıp da ha bunlar doğruymuş diye muamele yapmaz. Esasında bu iftiraları dile getirenleri saygınlığı Türkiye nezdinde azalır veya yok olur. Onun için de buradan bir kez daha söylüyorum. Türkiye ceza ve infaz kurumlarında işkence ve kötü muamele yoktur” dedi.

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü yaptığı çok geniş kapsamlı çalışmalarla hem Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile hem Diyanet İşleri Başkanlığı ile hem de meslek örgütleri ve iş dünyası ile iş birlikleri yapmak suretiyle bu görevini yerine getirdiğini vurgulayan Bozdağ şöyle konuştu:

"İşyurtları adı üzerinde iş yurdu. Orada değişik işler yapılıyor, meslek öğreniliyor, öğrenilmiş mesleklerin unutulması engelleniyor ve pek çok tutuklu ve hükümlü yeni bir sanatın sahibi olabiliyor, çıktıktan sonra da iş bulma da kolaylıklar sağlayabiliyor. Ama maalesef ceza ve infaz kurumlarında cezasını infaz eden veya tutukluyken tahliye olan kişilerin iş bulma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadığını hep beraber görüyoruz."

CEZAEVİNDEN ÇIKANLARA KAPIYI KAPATMAK, TOPLUMA KÖTÜLÜK ETMEKTİR

"Buradan iş adamlarımıza ve işveren herkese ayrı ayrı çağrıda bulunuyorum. Ceza infaz kurumlarından çıkan vatandaşlarımıza iş konusunda yardımcı olmak onların yeniden cezaevlerine dönmelerini önlemek konusunda çok büyük bir hizmet etmek, topluma yardımcı olmak hepimizin vazifesidir" hatırlatmasında bulunan Bozdağ, cezaevlerinden çıkan kapıyı kapatmanın topluma kötülük yapmak olduğunu ifade etti.

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Adeta onların cezasını dışarıda da çekmesini sağlamak ve onlara toplum ve kamu düzenini bozucu yeni suçlar işlemesi konusunda zorlamak anlamını taşır. Ben o nedenle de bütün işverenlerimize bir kez daha bu çağrımı yeniliyor herkesin cezaevlerinden çıkanlara iş konusunda yardımcı olmalarını özellikle rica ediyorum."

TÜRKİYE’Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İFTİRALARI ÜZERİNDEN SUÇLAMAKTADIRLAR

Türkiye’deki cezaevlerinin Türkiye’de olduğu gibi uluslar arası anlamda da gündemde olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: "Ama ortaya koyduğu uygulamalar nedeniyle değil, iftiralar nedeniyle gündemde. Biz Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, Amerika’da ve başka ülkelerde ceza infaz kurumlarının nasıl olduğunu ve nasıl işletildiğini çok iyi biliyoruz. Buradan çok net söylüyorum, ne Almanya’nın, ne Amerika’nın ne de başka bir batı ülkesinin ceza infaz kurumları ve infaz uygulamaları olumluluk, insan onuruna yakışırlık, insan haklarına uygunluk bakımından Türkiye ceza infaz kurumları ile mukayese dahi edilemez. Ama bunlara rağmen oradan yükselen seslere baktığınızda sanki Türkiye’den kendileri çok çok daha iyiymiş gibi Türkiye’yi terör örgütlerinin iftiraları üzerinden suçlamaktadırlar. Gün geçmiyor ki Türkiye ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve iftira olduğuna dair iddiaları yayınlamasınlar buna dair açıklama yapmasınlar."

ADİL VE OBJEKTİF DAVRANMIYORLAR

Türkiye ceza ve infaz kurumlarında kötü muamele ve işkencenin olmadığını vurgulayan Bozdağ, aksini söyleyenlerin bilerek iftira etmek ve olayları çarpıtarak başkalarını aldatmakla suçladı.

Adalet Bakanı Bozdağ; "Türkiye cezaevlerini ziyarete gelen, ziyaretlerine uluslararası yükümlülükler çerçevesinde izin verdiğimiz örgütlerin temsilcilerine de ben söylüyorum. Kanaatiniz varsa bize söyleyin falan kişiye işkence, kötü muamele yapılmış, biz üzerine gidelim, falan yapmış, üzerine gidelim. Şu cezaevinde veya tutukevinde olmuş, onun da üzerine gidelim. Bize isim, cezaevi ismi, tutuklu veya hükümlü ismi vermiyorlar, ne yapıldığını söylemiyorlar Türkiye’yi suçlamaya devam ediliyorlar. Bize karşı adil ve objektif olmalarını istiyoruz ama maalesef adil ve objektif davranmıyorlar" diye konuştu.

