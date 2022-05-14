Özel sınıfa ziyaret

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevli personelleri, Özel Akyol Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenlerini ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. •Haber Merkezi•
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Emniyet Müdürlüğü personelleri Özel Akyol Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevli personelleri, Özel Akyol Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenlerini ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. •Haber Merkezi•