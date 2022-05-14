Özel sınıfa ziyaret

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevli personelleri, Özel Akyol Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenlerini ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. •Haber Merkezi•