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Özel İdareden kira indirimi

Yozgat İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresine ait mülklerde kiracı olarak bulunanlardan Covit-19 nedeniyle işyeri kapalı olanlardan kira alınmaması, açık olan işyerlerinin kiralarının ise yüzde 50 oranında indirim yapılması kararlaştırıldı.

02 Şubat 2021 Salı 00:26
Özel İdareden kira indirimi

YOZGAT İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi mülklerinde kiracı olarak bulunan esnaftan, Covit-19 tedbirleri nedeniyle işyeri kapalı olanlardan kira alınmaması, açık olmasına rağmen iş yapamayan kiracılardan ise kiralarında yüzde 50 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı. Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler kapsamında bazı işyerlerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilirken, bazı işyerlerinin ise belirlenen kurallar çerçevesinde çalışma ve faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı. Yozgat İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresine ait il merkezi ve ilçelerindeki taşınmazlarını kira bedeli karşılığında kullanan kiracılardan, pandemi sürecinde işyeri veya işletmeleri kapalı olanlardan, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren kira alınmaması kararlaştırıldı. Meclis, işyeri veya işletmesi açık olmasına karşın işleri azalanların kira bedellerinde ise aynı tarihten itibaren yüzde 50 oranında indirim yapılması uygun bulundu. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, oluşturulan komisyon tarafından Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait taşınmazlardan kirada bulunanlardan kapalı ve açık olanların tespitinin yapıldığını söyledi. Nazlı, ‘’Yapılan tespitlerin ardından, komisyonumuz tarafından işyeri ve işletmelere yönelik hazırlanan liste ve raporlar meclisimiz tarafından incelendi. Kapalı işyerlerinden kira alınmaması, açık olanların ise kira bedellerinde yüzde 50 oranında indirim yapılması uygun bulundu. 1 Aralık 2020 tarihinden geçerli olacak olan bu kararımız, pandemi sürecindeki alınan kapatma, kısıtlama kararı süresince devam edecektir’’ dedi. Yozgat İl Genel Meclisi’nin kararı, Yozgat valiliği ile birlikte Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine, kararın uygulanması için gönderildi. Yozgat Belediyesi de benzer bir karar almıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Özel İdareden Kira Indirimi
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