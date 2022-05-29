Özel idare yatırımlarına gözaltı

Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Gönül İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesinden merkez ilçede yaptırılan ve yapımı devam eden işlerden merkez ilçeye bağlı muhtelif köylerde kullanılmak üzere tahsis edilen kanalizasyon malzeme alımı işinin gerçekleştirildiğini söyledi. Gönül, Alınan malzemeler ile Azizli, Büyükincirli, Bacılı, Bahçecik, Baltasarılar, Başıbüyüklü, Başınyayla, Battal, Bayatören, Bozlar, Büyükmahal, Cihanpaşa, Çadırardıç, Çalılı, Dağyenicesi, Dambasan, Darıcı, Dayılı, Derbent, Deremahal, Deremumlu, Esenli, Evci, Fakıbeyli, Gevrek, Gökçekışla, Güllü, Gülyayla, Güneşli, Haydarbeyli, İnceçayır, İşleğen, Kababel, Kale, Karacalar, Karalar, Kavurgalı, Kırım, Köçekkömü, Köseyusuflu, Kuşçu, Kuyumcu, Lök, Musabeyli, Musabeyli Jandarma Binası, Musabeyli Boğazı, Örencik, Özlüce, Pempecik, Sağlık, Sarıfatma köylerinde kanalizasyonda malzemeli bakım ve onarım, köy içi kanalizasyon tıkanıklığının giderildiğini belirtti. Meclis üyelerince verilen önerge kapsamında 2021 yılında merkez ilçede yapılan köprü ve menfez yapımının gerçekleştirilmediğini dile getiren Gönül, ‘’Merkez Kale köyünde 144 bin 600 lira bedelle 3 bin 200 metrekare kilitli parke ve bin metre bordür döşemesi yapıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi. •Haber Merkezi•