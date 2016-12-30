Özel İdare çözdü!

Yozgat’ta 12 resmi kurumu tek çatı altında toplayacak olan ve yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen Hükümet Konağı’nda yaşanan ödenek sıkıntısı İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında gündeme gelmişti. Hükümet Konağı inşaatında yaşanan ödenek sıkıntısı İl Özel İdaresi tarafından çözüme kavuşturuldu.

Kış şartları nedeniyle inşaat çalışmalarının yavaş ilerlediği Hükümet Konağı’nın Ağustos 2017’de hizmete açılması planlanıyor. Yozgat İl Genel Meclisi’nin bu ay içerisinde yaptığı toplantı da Hükümet Konağı’nda ortaya çıkan ödenek sıkıntısına çözüm bulundu.

Plan Bütçe Komisyonu tarafından İl Genel Meclisi’ne sunulan raporda İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan Hükümet Konağı’nın bir an evvel tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması için ödenek durumuna bakılmaksızın çalışmaların devam edildiğine dikkat çekildi.

Raporda İçişleri Bakanlığı’ndan ödenek talep edilmesine rağmen ihtiyaç duyulan ödeneğin gelmediğine vurgu yapıldı. Raporun sunulmasının ardından mali yılsonu olması ve kalemlerde ödenek açığı verilmemesi amacıyla 2016 yılı nakit fazlası karşılık olmak üzere hükümet konağına 8 milyon TL ödenek tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Tahsis edilen ödeneğin İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilecek ödenek nakdinden mahsup edilecek.



2017’DE TAMAMLANACAK

Eski Karayolları Şube Şefliğinin bulunduğu 40 dönüm arazi üzerinde inşaatı süren hükümet konağında, Yozgat Valiliği ve ilgili birimlerin yanı sıra 12 resmi kurumu tek çatı altında toplaması öngörülüyor. 6 bin 271 metrekare inşaat alanı bulunan valilik binası, toplamda 46 milyon 900 bin 869 liraya mal olacak. Yapılan ihaleye göre normal teslim tarihi 2018 olan binanın, 2017 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde yapılan bina Yozgat’a yeni bir görünüm kazandırırken, binanın 277 araçlık açık, 62 araçlık kapalı ve 20 araçlık engelli olmak üzere 359 araç kapasiteli otoparkı ile yeşil alanları bulunuyor.