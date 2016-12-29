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Özel Harekata şube!

29 Aralık 2016 Perşembe 06:17
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15 Temmuz Darbe Kalkışması'nın yaşandığı akşam Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon düzenleyen kahraman özel harekat polislerinin görev yapacağı şube müdürlüğü düzenlenen törenle açıldı.

Özel Harekata şube!
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün Ankara Söğütözü'nde bulunan hizmet binası 15 temmuz darbesini araştırma komisyonu başkanı Burdur Milletvekili Reşat Petek, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın katıldığı törenle açıldı.
Açılışta kurbanlar kesildi. Yeni binanın açılış ile ilgili konuşan Pete; "15 Temmuz gecesinin Kahramanları Bayrağı, milleti, ülkesi için canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimiz için yapılan "Şehitlik" ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin her karışında ‘operasyon’ denilince akla gelen ve en zorlu şartlarda ölümü hiçe sayıp görevini yerine getiren Özel Harekatçılarımız ile ne kadar gurur duysak, onur duysak azdır" dedi.
Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal da, 15 Temmuz Darbe Kalkışması'nın yaşandığı akşam Jandarma Genel Komutanlığındaki kalkışmanın önlenmesinde büyük rol oynayan özel harekat polislerinin görev yapacağı hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Soysal, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına alçak saldırının yapıldığı akşam bir grup özel harekat polisinin farklı noktalarda önemli operasyonlara imza attığını belirterek; "Özel Harekat Polislerimiz 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının yaşandığı akşam canları pahasına mücadele ettiler. Onlar, arkadaşlarının intikamını o karanlık gecede karanlık emelleri olanlara fırsat vermeye aldılar. Allah hepsinden razı olsun, yeni hizmet binası hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Açılışa Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer de katıldı.

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