Özel çocuklara özel ilgi

Vali Ziya Polat, ‘’Onlar sadece sizin değil bizimde çocuklarımız. Onlar bizlere Allah'ın birer emaneti ve biz bu emanete gözümüz gibi bakmalıyız. Kapımızda gönlümüzde sizlere her zaman açık’’ dedi. Polat, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Polat, çocukların aileleriyle sohbet edip, istekleri konusunda bilgiler aldı, özel çocuklara her zaman gereken önem ve değerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Proje Koordinatörü Merve Türker, Vali Polat’a çocuklara yönelik göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti. Türker, ‘’Sayın Valimiz, çocuklara ve eğitime ayrı bir önem veriyor. Bugünde ailelerimiz ve oğlumla Sayın Valimizi ziyaret ettik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.