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Özel çocuklar için spor malzemesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Yozgat’ta bulunan Özel Eğitim Okullarına 616 spor malzemesi düzenlenen tören ile dağıtıldı.

24 Mayıs 2022 Salı 00:20
Özel çocuklar için spor malzemesi

Spor Aşkı Engel Tanımaz projesi kapsamında Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen tören ile 4 özel eğitim okuluna 30 farklı malzemeden oluşan spor malzemeleri okul yetkililerine verildi. Dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız arası yapılan protokol çerçevesinde 4 özel eğitim okuluna malzeme dağıtımı yaptıklarını söyledi. 30 farklı malzemeden 616 malzemeyi çocuklara ulaştıracaklarını dile getiren Vali Polat, ‘’Hep söylüyoruz, bizim her çocuğumuzun bir spor branşında lisans yapması gerekiyor. Engelli kardeşlerimizde buna dahil. Her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşmasını ve müzik aleti çalmasını hedefliyoruz. Bu uğurda da çalışıyoruz. Tabi eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yaz kurslarıyla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapıp her çocuğumuzu yazın bir kursa yazdırmayı ve kurslarda çocuklarımıza eğitim vermeyi hedefliyoruz. Hem sosyal-kültürel-sportif faaliyetleri, hem de akademik faaliyetleri yazın devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın evlerde ya da telefonda sıkışıp kalmasını istemiyoruz. Sahada, sokakta, spor salonlarında, kütüphanelerimizde olmasını, çocuklarımızın müzikle, resimle uğraşmasını hedefliyoruz. İnşallah hep beraber çocuklarımızın yazında eğitim-öğretim devam ediyormuş gibi eğlenerek spor yapmasını, müzik aleti çalmasını istiyoruz. Bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi. •Haber Merkezi•

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Özel çocuklar Için Spor Malzemesi
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