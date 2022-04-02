Özel buluşma

Proje kapsamında İlçe Merkez Çarşı Caminde Diyanet Engelli Koordinatörlüğü, engelli aileleri ve özel çocuklarla bir araya geldi. 120 ailenin katıldığı programda yemek yenilip sohbet edildi.
02 Nisan 2022 Cumartesi 00:55
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen 'Özel Çocuklarla Umuda Kutlu Yürüyüş' projesin faaliyetleri devam ediyor.
Proje kapsamında İlçe Merkez Çarşı Caminde Diyanet Engelli Koordinatörlüğü, engelli aileleri ve özel çocuklarla bir araya geldi. 120 ailenin katıldığı programda yemek yenilip sohbet edildi.