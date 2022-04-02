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Özel buluşma

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen 'Özel Çocuklarla Umuda Kutlu Yürüyüş' projesin faaliyetleri devam ediyor.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:55
Özel buluşma

Proje kapsamında İlçe Merkez Çarşı Caminde Diyanet Engelli Koordinatörlüğü, engelli aileleri ve özel çocuklarla bir araya geldi.  120 ailenin katıldığı programda yemek yenilip sohbet edildi.

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