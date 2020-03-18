Özdemir, veda etti

Özdemir, Bakanlık emrinde görevlendirilerek, yerine daha önce Çekerek İlçesinde İlçe Tarım Müdürü olaarak görev yapan Kocaeli İl Tarım Müdürlüğünden Mühendis Tanju Özkaya’yı atadı. Özkaya, Yozgat’a gelerek görevi devraldı. Görevini devredip, Ankara’ya giden Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ta 11 Haziran 2012 tarihinde başlamış olduğu il müdürlüğü görevinden, Bakanlığın takdirleriyle, bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü emrine geçici olarak görevlendirildiğini söyledi. Özdemir, ‘’Gönül rahatlığı içinde Yozgat'tan ayrılırken, 7 yıl 9 ay içinde 'Halka hizmet Hakka hizmettir’ düsturuyla çalışan fedakar, vefakar mesai arkadaşlarımızla gayretlerimiz neticesinde gülez hizmetler verdik’’ dedi. Özdemir, görevi devrettiği Özkaya’ya yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi verdi. Özdemir, ‘’Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğümüz 2012 yılında küçükbaş kuzularda ölüm oranı yüzde 50 iken bu oran yüzde 4-5'lere, büyükbaş buzağılarda ise ölüm oranı yüzde 15 iken yüzde 4'lere inmiştir. Yozgat'ta hastalıktan Ari İşletme olmaz denilirken, bu gün 15 adet hastalıktan Ari İşletmeye sahip olmuştur’’ diye konuştu. Özdemir, 2012 yılında 97 ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılırken, 2019 yılında bin 50 tona yükseldiğini, 185 ton su ürünleri avcılığı yapılırken, 2019 yılında 906 tona ulaşıldığını hatırlattı. Özdemir, ‘’Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğümüz İlimiz yeşil mercimek üretiminde 2012 yılında 3 bin ton üretimle Türkiye genelinde 3. sırada iken; 2019 yılında 17 bin 250 ton üretim ile birinci sırada yer almıştır. İlimiz nohut üretiminde 2012 yılında 320 bin ton üretimle Türkiye genelinde 8. sırada iken 2019 yılında 686 bin 164 ton üretim ile ikinci sırada yer almıştır. Nadas alanlarının daraltılması projesi kapsamında 2012 yılında 2.6 milyon dekar nadas alanı varken, 2019 yılında 1.34 milyon dekara düşürülmüştür. Mera Şube Müdürlüğümüz İlimizde tespit ve tahdit çalışmaları 2012 yılına kadar yüzde 25 iken bu oran 2019 yılı sonunda yüzde 98'e ulaşmıştır. Koordinasyon Şube Müdürlüğümüz çiftçilerimize ışık tutacak verimli demonstrasyon çalışmaları, toprak işlemesiz tarım, mikrobiyal gübre ve mikoriza mantarı aşılamaları ile ülke gündemine oturarak diğer illerdeki çiftçilerin dikkatini çekmiş olup müdürlüğümüzden yardım istenmiştir. İlk kez 2012 yılında proje verilmiş olup; 2012' den bu güne kadar Oran Kalkınma Ajansından 7 proje gerçekleştirilerek, kurumlar içinde en fazla projeye müdürlüğümüz sahip olmuştur’’ ifadelerini kullandı. Ziyaattin Özdemir, Gıda Şube Müdürlüğünün gıdada etkin denetim yaparak 2012'de işletme kaydı yüzde 8 iken bu oranın 2019 yılında yüzde 97'ye yükseltildiğini, gıda denetim ve nakil aracı ile soğuk hava deposunun müdürlüğe kazandırıldığını bildirdi. Özdemir, Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün KKYDP kapsamında gerçekleştirilen projeler ile tohum işleme paketlemede 39 proje, çelik silo gibi yatırımlar ile 26 proje kazandırarak, sertifikalı tohumu çiftçilerin il dışından temin ederken, artık Yozgat’ın başka illere sertifikalı tohumluk temini yapmaya başladığını da sözlerine ekledi.