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Ozan’da toplu sözleşme

Saraykent ilçesinin Ozan Beldesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:32
Ozan’da toplu sözleşme

Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, Ozan belediyesinde çalışan emekçilerin imzalanan sözleşme ile yüzlerinin güldüğünü söyledi. Zararsız, ‘’Sendikamız ile Ozan belediyesi arasında 3 yıl süreli toplu-iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç birinci her yıl için yüzde 12 oranında zam yapıldı’’ dedi. Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri’nin her zaman emekçinin yanında olduğuna vurgu yapan Zararsız, ‘’Dün olduğu gibi bugünde her zaman çalışan emekçi kardeşlerimizin yanında olan, alın teri ve emeğin üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayarak gereken Ozan Belediye Başkanımız Mustafa İleri’ye sendikamız şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Ozan Belediyesine ve gece gündüz demeden çalışan tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

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Ozan’da Toplu Sözleşme
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