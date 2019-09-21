Oyuncaklarla sevindiler

Kampanya kapsamında yardımseverin desteği ile toplanan oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, Gedikhasanlı Köyü Şehit Mustafa Önder Okulu anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye edildi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, ‘’Artık her oyuncak bu küçük çocukların bir umudu olacak. İnanıyoruz ki bu umutlar yeşerip onlarca, binlerce umuda da ışık olacak. Şairin de dediği gibi ‘Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir.’ Türkiye'nin dört bir yanından destekte bulunan güzel insanlara, Gedikhasanlı köyü eski Muhtarı Hasan Çakır’a İstanbul'da görev yapan ve her zaman bizleri destekleyen polis memurlarımıza teşekkür ediyoruz’’ dedi.