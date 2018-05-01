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Oyuncak bekliyorlar

YOZGAT’ın İnceçayır Köyü’nde yaşayan çocuklar, boş zamanlarında oynayabilmek için oyuncak bekliyor.

Oyuncak bekliyorlar

YOZGAT’ın İnceçayır Köyü’nde yaşayan çocuklar, boş zamanlarında oynayabilmek için oyuncak bekliyor.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Oyuncak bekliyorlar

İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Şehitler Kültür Evi bünyesinde çocuklara yönelik oyun alanı hazırladı. Çocuklara,  paylaşmayı ve birlikte oyun oynamalarını gerçekleştirmek için, bir kampanya başlatıldı. Çocukların, torunların kullanmadığı oyuncakları köy çocuklarının oynamaları için derneğe bağışlanması talep edildi. Silah, tabanca gibi benzer oyuncular istenmediği kaydedildi.

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