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Oynayarak öğrendiler!

25 Ocak 2017 Çarşamba 06:05
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Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde okul öncesi din eğitimini tamamlayan minik öğrencilere taç giyme töreni düzenlendi. Coşku ve heyecanın yaşandığı törende anne-babalar da çocukları kadar ile aynı heyecanı paylaştı.

Oynayarak öğrendiler!
Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ‘Okul öncesi din eğitimi projesi’ kapsamında 4-6 yaş grubundaki çocuklara oyun ve şarkılarla dini bilgiler programı düzenlendi. Bu çerçevede Kur’an-ı Kerim’le de tanışan minik öğrenciler için önceki gün renkli bir taç giyme töreni düzenlendi. 
Törene ilçe kaymakamı Yavuz Akyol, ilçe milli eğitim müdürü Kamil Akyol, ilçe müftüsü Dursun Sarı ve veliler katıldı. 
Rengarenk hazırlanmış bir ortamda gerçekleşen program öğrencilerin Kur’an okuması ile başladı. 
İlahi ve gösterilerin ardından kaymakam Akyol yaptığı konuşmada minik öğrencileri tebrik etti. 
Temel ihtiyaçtan hareketle açılan 4-6 yaş grubu kursta çocukların oyun oynarken aynı zamanda Kuran-ı Kerim okumayı, namaz surelerini, duaları ve dini bilgileri öğrenerek güzel bir eğitim aldıklarını kaydeden Akyol, şöyle konuştu: 
“Dinimizin güzelliklerini bu yaşta öğrenmeye başlayan bu yavrularımız inşallah hayatları boyunca dinine, vatanına ve milletine hizmet eden faydalı birer insan olarak yetişmelerini yüce Allah'tan temenni ediyorum.”
Tören, mezuniyet pastasının kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

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