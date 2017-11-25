-Oynamadan kazandı

Gümüşhane Telekomspor’un Yozgat deplasmanına çıkamayacağı yönündeki dilekçesini kabul eden Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Gümüşhane Telekomspor maçının sonucunu da tayin etti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Sorgun Belediyespor’un maçı hükmen 3-0 kazandığının tescillenmesinin ardından sarı siyahlı ekip puan cetvelinde de liderlik koltuğunu bir hafta aranın ardından tekrar devraldı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, hafta başında çalışmalarına başladıkları Gümüşhane Telekom maçının oynanmaması üzerine çalışmalarına ara vermeden Bafra maçına yöneldiklerini söyledi. Gümüşhane Telekom maçını oynayarak kazanmak istediklerini dile getiren Arslan, ‘’Bu maçı keşke oynayarak kazansaydık ama olmadı. Ligde her takımın bir federasyonu müracaatı durumunda bir maça çıkmama hakkı bulunuyor. Sorgun’da Gümüşhane’ye uzak bir deplasman olduğu için rakibimiz bu hakkını kullanmak istemiş kendisine saygı duyuyoruz. Hafta başında Gümüşhane ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlamıştık şimdi önümüzdeki hafta Bafra Belediyespor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başladık. Oyuncularımıza izin vermedik ara vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

VOLEYBOLDA 2 MAÇ VAR

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü Grupta yarın 2 karşılaşma oynanacak. Orduspor’un ligden çekilmesi nedeniyle Ordu Anadolu İHL maçı ile sahaya çıkmayacağını bildiren Gümüşhane Telekomspor’un Sorgun Belediyespor ile yapması gereken maçlar oynanmayacak. Yarın Saat 13.00’da Erzurum Spor Lisesi-Bafra Belediyesi ile Tokat Belediyesi de, Sungurlu Belediyesi takımıyla karşılaşacak.