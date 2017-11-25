Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999

-Oynamadan kazandı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor yarın Gümüşhane Telekomspor ile oynayacağı maçı hükmen 3-0 kazandı.

-Oynamadan kazandı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor yarın Gümüşhane Telekomspor ile oynayacağı maçı hükmen 3-0 kazandı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:05
11 Okunma
-Oynamadan kazandı

Gümüşhane Telekomspor’un Yozgat deplasmanına çıkamayacağı yönündeki dilekçesini kabul eden Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Gümüşhane Telekomspor maçının sonucunu da tayin etti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Sorgun Belediyespor’un maçı hükmen 3-0 kazandığının tescillenmesinin ardından sarı siyahlı ekip puan cetvelinde de liderlik koltuğunu bir hafta aranın ardından tekrar devraldı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, hafta başında çalışmalarına başladıkları Gümüşhane Telekom maçının oynanmaması üzerine çalışmalarına ara vermeden Bafra maçına yöneldiklerini söyledi. Gümüşhane Telekom maçını oynayarak kazanmak istediklerini dile getiren Arslan, ‘’Bu maçı keşke oynayarak kazansaydık ama olmadı. Ligde her takımın bir federasyonu müracaatı durumunda bir maça çıkmama hakkı bulunuyor. Sorgun’da Gümüşhane’ye uzak bir deplasman olduğu için rakibimiz bu hakkını kullanmak istemiş kendisine saygı duyuyoruz. Hafta başında Gümüşhane ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlamıştık şimdi önümüzdeki hafta Bafra Belediyespor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başladık. Oyuncularımıza izin vermedik ara vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

VOLEYBOLDA 2 MAÇ VAR

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü Grupta yarın 2 karşılaşma oynanacak. Orduspor’un ligden çekilmesi nedeniyle Ordu Anadolu İHL maçı ile sahaya çıkmayacağını bildiren Gümüşhane Telekomspor’un Sorgun Belediyespor ile yapması gereken maçlar oynanmayacak. Yarın Saat 13.00’da  Erzurum Spor Lisesi-Bafra Belediyesi ile Tokat Belediyesi de, Sungurlu Belediyesi takımıyla karşılaşacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Teknoparklar arası işbirliği
Teknoparklar arası işbirliği
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
Müftü Sezik, öğrencilerle buluştu
Müftü Sezik, öğrencilerle buluştu
-Bürokratlar Yozgat’ta
-Bürokratlar Yozgat’ta
-Konut satışları düştü
-Konut satışları düştü
-ŞİDDETE KARŞI BİRLİK
-ŞİDDETE KARŞI BİRLİK

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim