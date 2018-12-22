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Oylama bitti, ödül töreni bugün

YOZGAT AYÇ Okulları tarafından yılın son ayının ilk günlerinde başlatılan 2018 Yılının En’lerini seçmeye yönelik anket çalışmaları ve oylama tamamlandı.

Oylama bitti, ödül töreni bugün

YOZGAT AYÇ Okulları tarafından yılın son ayının ilk günlerinde başlatılan 2018 Yılının En’lerini seçmeye yönelik anket çalışmaları ve oylama tamamlandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Oylama bitti, ödül töreni bugün

Jüri tarafından oynamanın tasnifi de yapılarak, öğrencilerin ve halkın oylarıyla seçilen 2018 yılının en’leri bugün düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde saat 17.00’da başlayacak ödül töreni Okul Müdürü A. Fahri Yaşar’ın açılış konuşması ile başlayacak.

Yozgat valisi Kadir Çakır’ın konuşması sonrasında ödüle layık görülen isimler sahneye davet edilip, ödülleri törene katılacak protokol üyeleri tarafından takdim edilecek.

Yozgat AYÇ Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, Yozgat’ta ilk defa geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, öğrencilerin belirlediği kriterler doğrultusunda Yozgatlı olup Türkiye’de ve dünyada kariyer sahibi başarıyı yakalamış isimlerden yılın En’lerinin seçildiğini kaydetti. 

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