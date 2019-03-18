Oy Pusulasına tepki

Arslan, Yozgat’ta göstermelik adaylar çıkartan bazı partilere dahi oy pusulasında sütun halinde bir bölüm ayrılırken, iki bağımsız adayın tek sütuna sıkıştırılmasını haksız rekabet olarak değerlendirdi. Arslan, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, Yozgat Belediye Başkanlığı Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Oy Pusulasının (Beyaz Pusula) en sonunda sağ alt köşede bulunuyoruz. Fakat oy pusulasında göstermelik adayları olan siyasi partilerin her birine bir tam sütun ayrılırken, bağımsız adaylara yarım sütun ayrılmış durumda. Bu nedenle oyunuzu kullanırken mührü en sondaki sütunun sağ alt köşede bulunan daire içine vurmanız büyük önem arz etmektedir. Ama oy pusulasında da yapılan haksızlık karşısında da yılmayacağız, yıkılmayacağız. Pusulanın sonundayız, ama Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan itibaren Yozgat’ın başında olacağız. Kazanacağız. Birlikte başaracağız” diye konuştu.