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Övünç madalyası verdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, 2015 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca yol devriyesi sırasında düzenlenen roketli saldırı ve çatışma sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Hakkı Doğan'a Devlet Övünç Madalyası ve Beraatı verdi.

17 Mart 2022 Perşembe 00:55
Övünç madalyası verdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, makamında ağırladığı İbrahim Hakkı Doğan'a, Devlet Övünç Madalyası ve Beraatı’nı vererek, ‘’Cumhurbaşkanımızın talimatları ve emri ile onun adına gazimize beratını takdim ettim. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Bizleri onlara mahcup etmesin. Her zaman gazilerimizin, şehit ailelerimizin başımızın üzerinde yeri var. Onların istekleri bizim için emirdir. Devletimizin tüm imkanları onlar için seferber edilmiştir ve edilmeye de devam edecektir. Kapımız gönlümüz her daim onlara açıktır. Rabbim onların ve onların yolunda gidecek nesillerin yardımcısı olsun’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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