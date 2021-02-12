Ovakentte kaynak arayışı

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, beldenin su ihtiyacını karşılamak üzere yeni su kuyusu açmaya başladıklarını bildirdi. Başkan Büyük, ‘’Beldemizde özellikle yaz dönemlerinde temel ihtiyacımız olan su ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Beldemizde, su ihtiyacımızın karşılanmasında hemşehrilerimize yardımcı olmak için yeni bir su kuyusu açılması, kuyudan çıkacak suyun tahlillerini yaptırarak temiz çıktığı an su deposuna bağlayıp beldemiz şebekesine verilerek hemşehrilerimizin kullanımına sunulacaktır’’ dedi. Başkan Büyük, su kuyusunun açılmasındaki masrafları karşılayacak olan yurtdışında ikamet eden Aykut Koç’a da verdiği mali destekten ötürü teşekkür etti.