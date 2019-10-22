Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97324
ALTIN
279.576
DOLAR
5.8459
STERLİN
7.5962
EURO
6.5153

Ovakent’te asfalt çalışması

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi, Kayseri bağlantılı yolda asfalt çalışması yapıldı.

Ovakent’te asfalt çalışması

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi, Kayseri bağlantılı yolda asfalt çalışması yapıldı.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Ovakent’te asfalt çalışması

Ovakent Kasabası ile Kayseri'nin Eskiömerler Mahallesi arasındaki yolun satı asfalt kaplama çalışmasını inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Büyük, satı asfalt kaplama yapılmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın desteğini gördüklerini söyledi. Başkan Büyük ‘’Cumhurbaşkanı yardımcımız ile birlikte Yozgat Milletvekilimiz Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer ile bizlere yardımcı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Menduh Büyükkılıç’a tüm Ovakentli hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya-Yozgat dostluğu
Avustralya-Yozgat dostluğu
Kaymakam inceledi
Kaymakam inceledi
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
Cami inşaatları incelendi
Cami inşaatları incelendi
Akülü araca kavuştu
Akülü araca kavuştu
Çiftçi destek bekliyor
Çiftçi destek bekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim