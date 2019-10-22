Ovakent’te asfalt çalışması

Ovakent Kasabası ile Kayseri'nin Eskiömerler Mahallesi arasındaki yolun satı asfalt kaplama çalışmasını inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Büyük, satı asfalt kaplama yapılmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın desteğini gördüklerini söyledi. Başkan Büyük ‘’Cumhurbaşkanı yardımcımız ile birlikte Yozgat Milletvekilimiz Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer ile bizlere yardımcı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Menduh Büyükkılıç’a tüm Ovakentli hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.