Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91868
ALTIN
216.158
DOLAR
5.3810
STERLİN
6.7893
EURO
6.1255

Ovakent’te ağaçlandırma

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi Aşağıhasinli Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla mahalle mezarlık yolunda ve mahalle içinde ağaçlandırma çalışması yaptı.

Ovakent’te ağaçlandırma

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi Aşağıhasinli Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla mahalle mezarlık yolunda ve mahalle içinde ağaçlandırma çalışması yaptı.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
28 Okunma
Ovakent’te ağaçlandırma

10 yaşındaki fidanları toprakla buluşturan mahalle sakinleri, güzel bir birliktelik sergiledi. Kaymakam Davut Sinanoğlu, geleceğe en güzel mirasın yaşanabilir bir çevre olduğunu ifade ederek, tüm mahallelilere teşekkür etti. Aşağıhasinliler benzer çalışmayı bahar aylarında da yapacaklarını, ağaçlandırma vesilesiyle sergilenen birliğin devam edeceğini, beraberliğin yeni projelerle güçleneceğini ifade ettiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BESiCiLER SERTiFiKALANDI
BESiCiLER SERTiFiKALANDI
Topluluk ilk çalışmasını yaptı
Topluluk ilk çalışmasını yaptı
DEAŞ Operasyonu
DEAŞ Operasyonu
Konya’yı gezdiler
Konya’yı gezdiler
Ormanlık alanı temizlediler
Ormanlık alanı temizlediler
Yerel yönetimler konuşuldu
Yerel yönetimler konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim