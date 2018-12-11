Ovakent’te ağaçlandırma

10 yaşındaki fidanları toprakla buluşturan mahalle sakinleri, güzel bir birliktelik sergiledi. Kaymakam Davut Sinanoğlu, geleceğe en güzel mirasın yaşanabilir bir çevre olduğunu ifade ederek, tüm mahallelilere teşekkür etti. Aşağıhasinliler benzer çalışmayı bahar aylarında da yapacaklarını, ağaçlandırma vesilesiyle sergilenen birliğin devam edeceğini, beraberliğin yeni projelerle güçleneceğini ifade ettiler.