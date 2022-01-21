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Ovakent’in doğalgaz beklentisi

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Ovakent beldesi doğalgazın gelmesini bekliyor.

21 Ocak 2022 Cuma 00:07
Ovakent’in doğalgaz beklentisi

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, belediye doğalgaz arz sağlanması kararıyla çalışmalara ivedilikle başladıklarını söyledi. Doğalgazın çevre dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynaklarından birisi olduğun dikkat çeken Büyük, ‘’Bu konforu Ovakentli hemşerilerimize ulaştırabilmek için hız kesmeden çalışıyoruz. Ev ekonomisine dost bir enerji kaynağı olan doğalgaz için güzel müjdelerin haberini aldık” dedi.
Ovakent’te hizmet potansiyelini çeşitlendirmek adına sürdürdüğü vizyon projelerine bir yenisini daha ekleyen Başkan Büyük, belde de birbirinden önemli yatırımları hizmete almasının yanı sıra doğalgazı da kasabaya kazandırma noktasında Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, beraberinde belediye meclis üyeleri Murat Aksoy ve Sadettin Öztürk ile birlikte Yozgat Milletvekili AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Av. Yusuf Başer’i TBMM’de ziyaret etti. Beldede yürütülen hizmet ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette özellikle Ovakent’e doğalgazın kazandırılması noktasında talepler yenilendi. Yozgat Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Av. Yusuf Başer, Ovakent Belediye Başkanı Büyük ve meclis üyelerinin ziyaretinde duyduğu memnuniyetliği dile getirerek, özellikle Ovakent’e doğalgaz gelmesiyle ilgili çalışmaların başladığını ve Allah nasip ederse yakın zaman içerisinde Ovakent’e güzel müjdeler vereceğinin bilgisini verdi. Ankara ziyaretini değerlendiren Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, yaptığı açıklamada, Ovakent’e doğalgazın kazandırılması noktasında çalışmaların hız kazandığını vurguladı. Doğalgazın en çevre dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynaklarından biri olduğunu dile getiren Başkan Büyük, “Bu konforu Ovakent’imize ulaştırabilmek için hız kesmeden çalışıyoruz. Hem doğa hem de ev ekonomisine dost bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkan doğalgaz talebimizi Yozgat Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı sayın Av. Yusuf Başer’e ilettik. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. Vekilimiz talebimizi yakinen takip edeceğini ifade etti. Vekilimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı beldem adına teşekkür ettik, saygılarımızı sunduk’’ diye konuştu.
 

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