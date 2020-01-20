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Ovakent’e toplu konut

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi’nde TOKİ tarafından 100 konut inşa edileceği açıklandı.

Ovakent’e toplu konut

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi’nde TOKİ tarafından 100 konut inşa edileceği açıklandı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:05
Ovakent’e toplu konut

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, TOKİ Başkanlığı ile görüşerek, konutların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Büyük, ‘’Ovakentimizi el ele, gönül gönüle yeniden inşa edeceğiz. Ovakentimizin güzel insanları birlik ve beraberliği ile yine bir başarıya daha imza attı. TOKİ Başkanlığınca Ovakentimize yapılacak olan 100 konutun resmi işlemleri ve başvurular tamamlandı. Bu aşamadan sonra ilk temel atılacak ve Ovakentimize 100 konut inşa edilecek’’ dedi. Başkan Yusuf Büyük, konut taleplerinin dolduğunu, projeye teveccüh gösteren hemşehrilerine destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 

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Ovakent’e Toplu Konut
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