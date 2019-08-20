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Ovakent Beldesi’nde mutlu son

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı ile Boğazlıyan ilçesinin Ovakent Beldesi Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

Ovakent Beldesi’nde mutlu son

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı ile Boğazlıyan ilçesinin Ovakent Beldesi Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 06:00
Ovakent Beldesi’nde mutlu son

Belediyesi personel şirketi arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile ücret zammı sosyal haklar hariç işçilerin taban yevmiyelerine birinci yıl birinci 6 ay yüzde 20 zam yapıldı. Birinci yıl ikinci 6 ay için yüzde 4 zam öngörüldü. İkinci ve üçüncü yıl her altı ayda bir yüzde 5 zam, enflasyona farkının uygulanması konusunda mutabakata varıldı. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine birinci yıl birinci altı ay 400 lira net zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük’e, şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Ovakent Belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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Ovakent Beldesi’nde Mutlu Son
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