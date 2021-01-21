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OTOPARKLARA ZAM!
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OTOPARKLARA ZAM!

Yozgat Belediyesi, şehir içerisinde tüm otoparklara yüzde 150 oranında zam yaparken, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, terminalden alınan ücretlerin pandemi sürecinde alınmamasını istedi.

21 Ocak 2021 Perşembe 12:08
OTOPARKLARA ZAM!

YOZGAT Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 150 zam yaptı. Yozgat Belediyesi yaptığı otopark fiyat düzenlemesi sonrasında 1 saatlik otopark ücreti 2 liradan 5 liraya çıkartılırken vatandaşlar ise yapılan üç liralık zamma tepki gösterdi. 2020 yılının son meclis toplantısında alınan karar ile bu aydan geçerli olmak suretiyle otopark ücretlerine zam yapılması tepkileri de beraberinde getirdi. 1 saatlik otopark ücreti 2 liradan 5 liraya çıkarılırken, 2 saat 4 liradan 7 liraya, 3 saat 6 liradan 9 liraya, 4 saat 8 liradan 11 liraya, 5 saat 10 liradan 13 liraya 5 saat üzeri ise 20 liradan 27 liraya yükseltildi. Yozgatlı vatandaşlar ise pandemi dönemi nedeniyle zor günler geçiren insanlara, bir taraftan marketlerin temel gıdalara yaptıkları zamların üzerine devletinde otopark gibi yerlere ciddi şekilde zam yapmasının artık vatandaşı iyice dar boğaza itilmeye çalışıldığını söylediler. Zamların geri çekilmesini talep eden Yozgatlı vatandaşlar, yüzde 150’lik zam yerine yapacaklarsa eğer zam yapılması gerekiyorsa daha makul bir zam yapılmasını istediler. 

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