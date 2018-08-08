Otoparka yeni çözüm

Belediyenin mahalle aralarında bulunan eski metruk yapıları kamulaştırarak otoparka çevireceği öğrenildi. Şehirde yaşanan otopark sıkıntısını azaltmak maksadıyla, Yozgat Belediyesi çalışma başlattı. Belediye tarafından şehir merkezine inşa edilen otopark inşaatı devam ederken, mahalle aralarındaki metruk binaların da kamulaştırılarak, açık otopark haline dönüştürüleceği bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Mahalle aralarındaki bir, iki dönümlük metruk ev ve arazileri kamulaştırarak, açık otoparka çevireceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, otopark inşa etmenin belediyenin asli görevi olduğunu söyleyerek, “Lakin Saat Kulesi dibinden de vazgeçmek durumundayız. Bu bölgenin kapasitesi belli, mahalle aralarına yapacağımız açık otoparklar ile apartman ve büyük sitelerin işi görülmüş olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Arslan, özellikle inşaat izni verilen alanlarda kamulaştırma yapılacağını ifade ederek, “Yolları genişletme şansımız da bulunmadığına göre, 100 metrekare, 200 metrekare ne kadar alan bulunursa bunları kamulaştırıp, düzenleyip açık otopark yapacağız” ifadelerini kullandı.