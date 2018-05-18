OTOPARKA DEVAM

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ta otopark sorununun bugünün sorunu olmadığını, mevcut şehirleşme planı içerisinde bu sorunun bundan sonra da Yozgat’ta gündem olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Arslan, Yozgat’ta mahallede ikamet edenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Saat Kulesi etrafında oluşturulan merkeze gelmek zorunda kaldığını hatırlattı. Arslan, aynı şekilde çevre köylerden de ihtiyaçlarını karşılamak, köyünde ürettiği ürününü satmak üzere gelenlerinde zorunlu olarak aynı merkeze gelmek durumunda kaldığının altını çizdi. Arslan, ‘’Merkezi mahallelere kaydırmaya çalışıyoruz. Her bölgede bir cazibe merkezi oluşturarak, bir ekmek alabilmek için vatandaşımızın tek merkeze inmesini engellemek, tüm ihtiyaçlarını ikamet ettiği bölgeden karşılamalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunda başarılı olduğumuz zaman trafik de rahatlar. Araç yoğunluğu hafifler, mevcut parklara planlı şekilde yenileri eklendiğinde sorun çözülür’’ dedi.

Başkan Arslan, yapımı devam eden ve bu yıl tamamlamayı düşündükleri otoparkın kısa vadeli çözüm olduğunun da altını çizerek, ‘’Otopark inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yer altı olduğu için yer altında inşaat yapmanın bir takım zorlukları var. Üç kat yerin altına giriyoruz. Hava şartları da malum... Kış döneminde çalışma şansınız kısıtlı. 350 otonun park yapabileceği otoparkı hizmete sunmak için çalışmalara havaların müsait olmasıyla birlikte başlanıldı’’ diye konuştu.

