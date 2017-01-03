Otoparka çifte zam

Yozgat Belediyesi tarafından işletilen ücretli otopark alanlarına belediye tarafından zam yapıldı. Tek sayılardan oluşan fiyat tarifesi çift sayılara yükseltildi.
Belediye tarafından yapılan zamma bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise zam yapılmadığını ve fiyat güncellemesi gerçekleştirildiği görüşünü savundu.
Zam öncesi 1, 3, 5, 7, 9, 15 diye sıralanan ücret tarifesi, 2, 4, 6, 8, 10 ve 20 şeklinde sıralandı.
Buna göre, otopark alanlarında ilk 15 dakika yine ücretsiz olurken, 15 dakika ve 1 saat arası 2 Lira, 1 saat ile 2 saat arası 4lira, 2 saat ile 3 saat arası 6 lira, 3 saat ile 4 saat arası 8 lira 4 saat ile 5 saat arası 10 lira, 5 saatten sonrası ise 20 lira olarak belirlendi.
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