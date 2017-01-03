Ana SayfaGüncel

Otoparka çifte zam

03 Ocak 2017 Salı 04:36
Bu haber 17 kez okundu

Yozgat Belediyesi şehir içi ücretli otopark alanlarının ücret tarifesini yeniledi. Yozgatlı vatandaşlar 2017 yılına zamlarla girdi.

Otoparka çifte zam
Yozgat Belediyesi tarafından işletilen ücretli otopark alanlarına belediye tarafından zam yapıldı. Tek sayılardan oluşan fiyat tarifesi çift sayılara yükseltildi.

Belediye tarafından yapılan zamma bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise zam yapılmadığını ve fiyat güncellemesi gerçekleştirildiği görüşünü savundu.

Zam öncesi 1, 3, 5, 7, 9, 15 diye sıralanan ücret tarifesi, 2, 4, 6, 8, 10 ve 20 şeklinde sıralandı.

Buna göre, otopark alanlarında ilk 15 dakika yine ücretsiz olurken, 15 dakika ve 1 saat arası 2 Lira, 1 saat ile 2 saat arası 4lira, 2 saat ile 3 saat arası 6 lira, 3 saat ile 4 saat arası 8 lira 4 saat ile 5 saat arası 10 lira, 5 saatten sonrası ise 20 lira olarak belirlendi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim