Otoparka çifte zam

Yozgat Belediyesi tarafından işletilen ücretli otopark alanlarına belediye tarafından zam yapıldı. Tek sayılardan oluşan fiyat tarifesi çift sayılara yükseltildi.





Belediye tarafından yapılan zamma bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise zam yapılmadığını ve fiyat güncellemesi gerçekleştirildiği görüşünü savundu.





Zam öncesi 1, 3, 5, 7, 9, 15 diye sıralanan ücret tarifesi, 2, 4, 6, 8, 10 ve 20 şeklinde sıralandı.



