Otopark oldu

Fatih Mahallesi’nde 1989 yılında inşa edien, Rıza Kayaalp gibi nice pehlivanlar yetiştiren bina, 2015 yılında çürük olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Aradan geçen onca yıla rağmen pehlivanlar diyarı Yozgat’a yeni bir güreş eğitim merkezi de inşa edilmedi.

Binanın yıkılan arsası ise iş makineleri tarafından düzeltilerek otopark haline geldi. Şehir stadyumunda oynanan futbol müsabakalarının yanı sıra, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleşen spor müsabakaları, parti toplantıları ve konser gibi etkinliklerde vatandaşların araçlarını bu alana park ettiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise duruma ‘güreş eğitim gitti, otopark geldi’ şeklinde yorum yaptı.

