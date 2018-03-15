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Otopark kaldığı yerden

YOZGAT Belediyesi tarafından yapımına başlanılan kapalı otopark projesinin kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

Otopark kaldığı yerden

YOZGAT Belediyesi tarafından yapımına başlanılan kapalı otopark projesinin kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Otopark kaldığı yerden

Yozgat Belediyesi tarafından yapımına başlanılan kapalı otopark projesinin 15 gün içerisinde yeniden start alacağı ve kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete gireceği aktarıldı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, otopark inşaatının yaklaşık 8 aylık bir süre içerisinde tamamlanmış olacağını belirtti. Projenin uygulanması noktasında finansal sorun bulunmadığını ifade eden Başkan Kazım Arslan, “Mevsim şartlarından dolayı bir yavaşlama olmuştu. Finansal sıkıntımızı çözüme kavuşturmuştuk. Yüklenici firmayla da görüştük ve 15 gün içinde yeniden çalışmalar başlayacak” diye konuştu.

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