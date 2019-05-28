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Otopark bayramda ücretsiz

YOZGAT Belediyesi tarafından hizmete açılan 450 araçlık kapalı otopark, bugünden itibaren Ramazan Bayramı tatili süresince ücretsiz olacak.

Otopark bayramda ücretsiz

YOZGAT Belediyesi tarafından hizmete açılan 450 araçlık kapalı otopark, bugünden itibaren Ramazan Bayramı tatili süresince ücretsiz olacak.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Otopark bayramda ücretsiz

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yeni yapılan otoparkta eksiklerin tamamlandığını ve araç parkının başladığını söyledi. Köse, vatandaşların bayram alışverişlerini daha rahat yapmaları için kapalı otoparkın bugün itibariyle halkın hizmetine ücretsiz sunulduğunu aktardı. Köse, "Otoparkın havalandırma konusunda eksiği vardı, onu tamamlayıp hizmete sunduk.  Asansörlerdeki problemler de giderildi. Bugün itibariyle hem gündüz hem de gece otoparkımız ücretsiz olacaktır" dedi.

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