Otopark bayramda ücretsiz

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yeni yapılan otoparkta eksiklerin tamamlandığını ve araç parkının başladığını söyledi. Köse, vatandaşların bayram alışverişlerini daha rahat yapmaları için kapalı otoparkın bugün itibariyle halkın hizmetine ücretsiz sunulduğunu aktardı. Köse, "Otoparkın havalandırma konusunda eksiği vardı, onu tamamlayıp hizmete sunduk. Asansörlerdeki problemler de giderildi. Bugün itibariyle hem gündüz hem de gece otoparkımız ücretsiz olacaktır" dedi.