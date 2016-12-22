Otopark alışkanlığı yok

Yozgat’ta otopark konusunun sıklıkla gündeme getirildiğini hatırlatan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Aslında otopark sorunu bizim dönemimize ait bir sorun değil, bunu her zaman söylüyorum. Yaklaşık 40 yıldır gelişi güzel yapılanmanın getirdiği nokta budur. Tabiî ki biz de bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yeni otopark alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Daha düzenli trafik akışı sağlamaya çalışıyoruz. Bu da alışkanlıkların değişmesine bağlı, insanlarımız alışkanlıklarını değiştirmek istemiyor ama tabiî ki de alışılacak.” dedi.
Otoparkı kullanma konusunda Yozgat halkının nazlı davrandığına işaret eden Başkan Arslan, “Celal Atik Ortaokulu’nun bahçesini otopark olarak düzenledik ama maalesef insanlarımız kullanmıyorlar. Aynı şekilde 3 katlı otopark yapıyoruz kullanırlar mı kullanmazlar mı derseniz. Bana göre mecbur kullanacaklar. Çünkü başka çare yok. Ama otoparkı kullanma konusunda Yozgat insanı biraz nazlı davranıyor. Otopark alışkanlığı bana göre yok. Yozgat’ta otopark sıkıntısı da yok.” şeklinde konuştu.
Başkan Arslan son olarak ise “Yozgat’ta her istediğimiz yere de park etme imkanımız yok. Herkes Saat Kulesi civarında belediye, vilayet etrafında Büyük Cami etrafında park yapmak istiyor. Netice de bu saydığım yerlerin uzunluğu bin 500 metreyi geçmiyor. Buralarda otopark alanı yok. 35 bin araç var Yozgat’ta. 35 bin araca buraların cevap vermesi mümkün değil. O yüzden yeni otopark alanları yapıyoruz. Muhtemelen yapacağımız 3 katlı otoparkı kullanmak istemeyeceklerdir ama kullanmak mecburiyetindeler başka çaremiz yok, vatandaşımız da buna alışacaktır.” görüşlerine yer verdi.
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