Otopark alışkanlığı yok

Yozgat’ta otopark konusunun sıklıkla gündeme getirildiğini hatırlatan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Aslında otopark sorunu bizim dönemimize ait bir sorun değil, bunu her zaman söylüyorum. Yaklaşık 40 yıldır gelişi güzel yapılanmanın getirdiği nokta budur. Tabiî ki biz de bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yeni otopark alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Daha düzenli trafik akışı sağlamaya çalışıyoruz. Bu da alışkanlıkların değişmesine bağlı, insanlarımız alışkanlıklarını değiştirmek istemiyor ama tabiî ki de alışılacak.” dedi.





Otoparkı kullanma konusunda Yozgat halkının nazlı davrandığına işaret eden Başkan Arslan, “Celal Atik Ortaokulu’nun bahçesini otopark olarak düzenledik ama maalesef insanlarımız kullanmıyorlar. Aynı şekilde 3 katlı otopark yapıyoruz kullanırlar mı kullanmazlar mı derseniz. Bana göre mecbur kullanacaklar. Çünkü başka çare yok. Ama otoparkı kullanma konusunda Yozgat insanı biraz nazlı davranıyor. Otopark alışkanlığı bana göre yok. Yozgat’ta otopark sıkıntısı da yok.” şeklinde konuştu.



