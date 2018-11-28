Otomobiller çarpıştı: Bir ölü, 4 yaralı

Mevlüt Açıkgöz (21) yönetimindeki 66 EDY 09 plakalı otomobil, Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı'nda, Selahattin Çay'ın (52) kullandığı 66 EG 945 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 66 EDY 09 plakalı otomobilde bulunan Hacı Ahmet Yıldız (64), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Dudu Yıldız (59) ve Gülay Çay (47), Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selahattin Çay ve Gülay Çay, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.