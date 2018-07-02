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Otomobil işyerine girdi

YOZGAT'ın Lise Caddesi’nde kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi.

Otomobil işyerine girdi

YOZGAT'ın Lise Caddesi’nde kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Otomobil işyerine girdi

Kaza, önceki gün saat 20.30 sıralarında Lise Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya B'nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya daldı. Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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