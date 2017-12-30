Otomobil ineğe çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sivas tarafından İstanbul istikametine seyir halindeki A.R.E idaresindeki 34 VD 9772 plakalı otomobil bir anda yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan inek telef olurken araç sürücüsü de yaralandı. Araç sürücüsüne ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Akdağmadeni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.