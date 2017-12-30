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Otomobil ineğe çarptı: 1 yaralı

AKDAĞMADENİ ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu sürüsü yaralanırken, yola savrulan inek telef oldu.

Otomobil ineğe çarptı: 1 yaralı

AKDAĞMADENİ ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu sürüsü yaralanırken, yola savrulan inek telef oldu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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Otomobil ineğe çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sivas tarafından İstanbul istikametine seyir halindeki A.R.E idaresindeki 34 VD 9772 plakalı otomobil bir anda yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan inek telef olurken araç sürücüsü de yaralandı. Araç sürücüsüne ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Akdağmadeni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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