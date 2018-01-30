Otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaza, Sorgun Mükremin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Saraykent istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 16 yaşındaki F.D. yönetimindeki 06 BS 5826 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü F.D.(16), ve aynı araçta bulunan N.K.(16), M.E.Ç. (16) ve İ.Ü (16) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından F.D., M.E.Ç ve İ.Ü Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.