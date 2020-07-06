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Otomobil dereye yuvarlandı

Yozgat'ta dere yatağına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:38
Otomobil dereye yuvarlandı

YOZGAT’ta otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Başlı (30) idaresindeki 31 AEB 544 plakalı otomobil, Yozgat şehir girişinde dere yatağına devrildi. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobildeki sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. 
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sedyeyle yaklaşık 50 metre taşınan yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

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Otomobil Dereye Yuvarlandı
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