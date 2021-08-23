Otobüste esrar bulundu

Edinilen bilgilere göre, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu satan, satın alan ve kullanan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat Merkezden geçen kesiminin Koç Emek parkı uygulama noktasında durdurulan araçta üç şahısların üst ve çantalarında yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 26,20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerekli tahkikata başlandı.