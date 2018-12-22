Otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Ankara'dan Yozgat yönüne giden Ekrem Demir idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Ankara kara yolu Salmanlı mevkiinde yol kenarına devrildi.

Kazada, Zahide Özoluk hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, yedek şoför ve muavin ile 15 yolcu, ambulanslarla Yerköy, Yozgat ve Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Kadir Çakır, otobüsün Ankara'dan Sivas'a gittiğini söyledi.

Otobüste 16 yolcu, 2 şoför ve bir muavin bulunduğunu belirten Çakır, "Kazada bir kişi öldü, diğerleri yaralandı. Yaralıların 3'ü ayakta tedavi edildi, diğerlerinin tedavisi sürüyor. 8 yaralımızın durumu ağır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Gülten Şimşek, kaza anında uyuduğunu, araçtan güçlükle çıktığını söyledi.

Yaralı Alper Kumbaz da "Otobüs bir anda yoldan çıktı. O andan sonra herkes panikledi. Kaza bir anda gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

